Неподдельный интерес вызвали так называемые «последние звонки» на просторах образовательных организаций нашей необъятной Родины.

Ещё один пласт молодого поколения вступает во взрослую жизнь. Каково, оно, это молодое поколение? Не профукает ли оно любимую нашу страну?

С экранов телевизоров государственный проект молодёжной политики обнадёживает перспективу на добротную жизнь россиян.

Сегодня будем вести разговор в направлении проектной деятельности с нашим постоянным экспертом, учителем, писателем, художником, военным и гражданским пенсионером, подполковником запаса.

Встречайте, Роща Сергей Алексеевич.

Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав.

Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Очередной этап учительской деятельности позади? Поздравляю!

С.А. Здравствуйте, Станислав! Спасибо за поздравление! Какая тема беседы сегодня? Что интересует читателей Информационного портала «Хабаровские новости»?

С.С. Проекты! Проектная деятельность в образовательной организации. Для наших читателей имеет значение взгляд человека, непосредственно работающего с обучающимися детьми, так сказать «на земле», а не из телевизионных репортажей.

С.А. Я понял. Хотите знать правду? Будет правда, не сомневайтесь.

С.С. Везде только и слышно слово «проект, проект, проект», а на самом-то деле, как родителей, так и детей повергает в небольшой шок, непонимание сути происходящего действа. В девятом классе оценка за проект идёт в Диплом получения основного образования, в десятом среднего. Что есть проект? Дайте пояснение!

С.А. Скажу сразу, проект для обучающихся детей в образовательных организациях, будь это школа, гимназия, лицей, есть не что иное, как развитие кругозора, формирование мировоззрения, в полной мере используя связи между всеми предметами обучения без какого-либо исключения. Это говорит о чём? Необходимо добросовестно изучать все предметы обучения, другой такой возможности не будет. Жизнь ведь одна!

С.С. Вы хотите сказать, что всякое предлагаемое на уроках профильное углубленное изучение отдельных предметов есть не что иное, как полная ерунда?

С.А. Правда в этом есть. Если вдуматься, профильное обучение в школе лишает ребёнка детства и, что немаловажно, но очень опасно, родители стремятся сделать своё чадо взрослым. Успеют получить профессиональное обучение в техникумах, колледжах, университетах.

С.С. Почему в один момент стало так много проектных конкурсов?

С.А. Тут дело вот в чём. Государство начинает понимать, что с профильным обучением кругозор и мировоззрение детей, а это категория от рождения и до совершеннолетия, начинает пикировать почти вертикально вниз. И, чтобы исправить ситуацию с кругозором и мировоззрением обучающихся детей, стали, везде, где только можно, проводить различные конкурсы индивидуальных творческих проектов.

С.С. Цель одна: кругозор и мировоззрение!

С.А. Так точно! Россия учитывает печальный опыт украинской образовательной системы. Благодаря точечному профильному обучению, американским и европейским пропагандистам удалось слепить из молодого поколения ударный кулак против России. Я своими глазами весь этот процесс наблюдал, когда бывал в офицерском отпуске у родителей в Чернигове, у родственников и друзей в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Львове, Симферополе, Феодосии, Одессе. Мой первый командир Леонид Александрович Голобородько из Мелитопольского района Запорожской области. Например, упоминание о Сталинградской битве исключили в 2003 году. Зато в том же 2003 году на территории Польши появился украинский легион «Правый сектор» с бандеровской идеологией.

С.С. Это проект? Его можно назвать проектом?

С.А. Да. Несомненно, жизненный проект. Как элемент государственного грабежа американцы и европейцы использовали образовательную систему Украины. Не надо забывать, что есть страны грабители, ограбленные и сопротивляющиеся. В нашем случае государство Украину уничтожили как экономического конкурента. У поляков свой проект по уничтожению украинского населения руками Российской Федерации. Месть за Волынскую резню 11 июля 1943 года.

С.С. Понятно. А какой проект Российской Федерации наносит непосредственный вред самой Российской Федерации?

С.А. Проект «Материнский капитал».

С.С. Это как?

С.А. На перспективу.

С.С. Поясните.

С.А. Телевизор смотрите? Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко «бьёт во все колокола» о проблемах в демографии. Если говорить о перспективе существования России, то рождение детей поощряется государственными деньгами, это факт, об этом все говорят. Родили и получили! Только вот никто не говорит, что этот самый материнский капитал ещё и обязывает родителей заниматься воспитанием своих детей. К сожалению, на выходе получается «картина маслом», родили и забыли.

С.С. Не все родители так делают.

С.А. Не спорю, проект «Материнский капитал» востребован. А теперь посмотрим на этот проект с точки зрения офицера, учителя, сорок два года работающего «на земле», непосредственно с молодыми людьми, назовём так. Сегодня в учебном классе, условно, тридцать шесть человек. Из них два отличника учёбы, у них нет проблем с поведением, память хорошая, концентрация внимания на должном уровне и примерно десять, «с горем пополам», учатся без троек. Остальные двадцать четыре человека не могут пересказать по смыслу прочитанный текст в десять строчек, или, назвать хотя бы десять слов из прочитанного текста, я уже не говорю о формировании логических цепочек. Считайте процент!

С.С. Опора на личный опыт? То, что есть сегодня на земле?

С.А. Да. В этом учебном году мне довелось в одном девятом классе непосредственно вести уроки географии, биологии, химии. По всем трём предметам средний балл получился одинаковый, 4,17.

С.С. Как я понимаю, сработала система синтеза, специально разработанная программа под этот класс? Это можно назвать проектом?

С.А. Да. Это творческий проект. Под конкретных детей. И ради этих детей. Классический вариант ведения уроков к ним не подходит. Внимательно читайте интервью «Учитель синтеза».

С.С. И что надо делать? Вы хотите сказать, что за полгода до зачатия мужская половина должна обязательно кушать говядину и орехи, чтобы рождались умные дети? Это тоже есть проект? Демографический?

С.А. В своём романе, посвящённом неизвестным русским разведчикам Великой Отечественной войны «Нож бухгалтера» этот вопрос затрагивается не единожды.

С.С. Умные, одарённые дети.

С.А. Внеурочная деятельность. Сорок восемь человек от пятого по одиннадцатый классы посещают мою авторскую инновационную программу «Инженерная беспилотная мастерская». Команда гимназии выиграла ежегодный городской «Фестиваль технического творчества», есть большие успехи в проектной деятельности, покорили «Фестиваль дронов-2026».

С.С. Родители кушали говядину и орехи…

С.А. Возможно. Весь процесс внеурочной деятельности и есть проект.

С.С. Теперь давайте конкретно. Что же всё-таки есть проект в образовательной организации?

С.А. Каждый обучающийся ребёнок в обязательном порядке разрабатывает итоговый индивидуальный творческий проект по учебному предмету на выбор. Темы проектов имеют разнообразную палитру для творчества. Перечислять можно бесконечно: «Биологические особенности выращивания хризантем на гимназической клумбе», сколько цветов, столько и проектов. Или, «Технология изготовления изделия: скалка». Вместо скалки толкушка, кегля, массажёр, коклюшка, городки, шахматы, пасхальной яйцо. Можно и такой проект, «Математические мотивы в шахматном искусстве». Есть проекты для участия в конкурсах. Например, «Калейдоскоп светофорных чертежей», и как продолжение «Безопасный светофор». Дадим определение проекта – это совокупность способов преобразования материалов, объектов, энергии, информации для создания соответственно изделий, зданий, сооружений, репортажей, удовлетворяющих потребности людей. Главные слова «преобразовать» и «создать». Преобразовать мясо, чтобы создать колбасу, преобразовать молоко, чтобы создать сыр, преобразовать зерно, чтобы создать хлеб, преобразовать информацию, чтобы создать телевизионный репортаж. Примерно так. Проекты имеют основные направления: изготовление изделия, оказание услуги, проведение мероприятия. Оказание услуги предполагает, например, парикмахерское дело, стоматология. Государственная образовательная организация, будь это школа, гимназия, лицей, проводят государственные образовательные мероприятия, и никак не оказывают услугу. Образовательную услугу оказывают частные школы, репетиторы.

С.С. Какая главная особенность проекта?

С.А. Обязательно должен быть реальный проектный продукт: изделие скалка, макет парикмахерской, рисунок робота. В докладе, реферате, сообщении нет реального проектного продукта, только его описание.

С.С. Из каких частей состоит школьный проект ребёнка?

С.А. Титульный лист, оглавление, текстовое описание изготовления изделия, само изделие, презентация, защита проекта.

С.С. Мне непонятно, что такое текстовое описание?

С.А. Пояснительная записка, можно назвать рефератом из тридцати страниц текста четырнадцатым шрифтом. Состоит из вступительной части, основной части, заключительной части.

С.С. Пока понятно.

С.А. Вступительная часть занимает две, максимум две с половиной страницы текста. На первой странице помещаем вступление, или, как бы «легенду», далее обоснование выбора темы проекта, здесь «от себя для себя» и актуальность, что есть «от себя для людей».

С.С. Интересно.

С.А. Следующую страницу открывает проблема, к ней множество идей, чтобы решить проблему. Выбираем одну идею, что есть наша цель, это есть стратегия, то, что мы хотим, её не видим, материально потрогать не можем, она где-то там, за горизонтом. Чтобы дойти до цели, ставим, например, для удобства, пять задач. Что есть тактика, то, что мы можем, что у нас «есть под рукой», выполняем тактические приёмы. Определяем объект исследования, предмет исследования, разница примерно как тайга и сосна. Выдвигаем гипотезу, то есть предположение, то, что мы предполагаем, методы исследования. И завершаем вступительную часть предварительным результатом и проектным продуктом. В основной части на пятнадцати страницах идёт описание выполнения задач, чертёж изделия, технологическая карта изготовления изделия, расчёт себестоимости, количественные и качественные показатели, исследовательская работа, рекламный проспект, экологическая безопасность проекта, профессиональное определение. В заключительной части, не более двух страниц, укажем степень самостоятельности в разработке проекта, решение поставленной проблемы, рекомендации по возможной сфере применения и выводы. Остальное занимают приложения, где размещаем фотографии, рисунки, графики, диаграммы, таблицы, а завершаем списком используемой литературы, от пяти изданий, ещё ссылки на ресурсы из интернета.

С.С. Какое изделие?

С.А. Можно из древесины, например, скалка или кубики.

С.С. Можно услугу, мероприятие?

С.А. Да.

С.С. Что в презентации?

С.А. Достаточно двенадцати слайдов.

С.С. Как проходит защита?

С.А. Кратко не читая рассказать о каждом слайде в свободном исполнении «без бумажки» от семи до десяти минут, ответить на интересующие вопросы от состава комиссии.

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо за «ликбез». Надеюсь, родителям и обучающимся детям станет понятно, что такое школьная проектная деятельность.

31 мая 2026 года