Хабаровский край присоединился к реализации федерального профориентационного проекта «Энергокружки» Группы «Россети» в октябре 2025 года. Цель федерального проекта – привлечь талантливых школьников в энергетическую отрасль, помочь им определиться с будущей профессией и, в перспективе, обеспечить трудоустройство в крупнейшем российском электросетевом холдинге.

В первый поток «Энергокружка» записались ученики восьмых классов из разных школ города. Занятия проходили на базе детского технопарка «Кванториум» по специальной учебной программе, разработанной Группой «Россети» совместно с экспертами Московского энергетического института (НИУ «МЭИ»). Программа учитывает возрастные особенности учащихся. Преподают в «Энергокружке» школьные учителя физики, которые прошли курс повышения квалификации при НИУ «МЭИ».

Участники проекта автоматически получают преимущество при поступлении на профильные факультеты в вузы и ссузы по целевому направлению.

На сегодняшний день энергокружки открыты более чем в 60 регионах присутствия Группы «Россети», в них занимаются свыше 3 тыс. ребят. В Хабаровском крае в новом учебном году 2026/2027 годов проект продолжит знакомить подрастающее поколение с энергетикой, пробуждая интерес к профессии. Успешная реализация первого потока открывает возможности расширения географии присутствия проекта – и уже в следующем году «Энергокружок» начнет свою работу в Приморском крае.