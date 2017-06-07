В Хабаровске задержали координатора штаба Алексея Навального

В Хабаровске сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали координатора местного штаба Навального Алексея Ворсина. Он написал в Фейсбуке, что его доставили в отделение полиции, пояснив, что он был задержан за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом передает NewsKhab.Ru с ссылкой на Эхо Москвы.
Два дня назад Ворсина уже вызывали в полицию, заявляя о нарушениях при организации антикоррупционного митинга 12-го июня, однако акция в Хабаровске была согласована с мэрией еще в конце мая, а Ворсин не входит в число ее организаторов.
По последним сообщениям активиста, сейчас он уже находится на свободе, скорее всего, его оштрафуют.
Эта запись была опубликована 07.06.2017в 21:05. В рубриках: Политика.
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