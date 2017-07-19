Лариса Колмыкова: «Хабаровские школьные базары изживают себя». В дальневосточной столице начали работу традиционные летние ярмарки по продаже школьных принадлежностей. Об этом рассказала начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Лариса Колмыкова. По ее словам, ежегодно в Хабаровске с июля и до середины сентября функционируют порядка 15 крупных ярмарок, где можно купить школьные учебники, тетради, рюкзаки, всевозможные канцелярские товары, ученическую одежду и обувь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Также во всех районах города работает большое количество небольших торговых точек с вышеуказанным ассортиментом. Как правило, посещая эти базары и лотки, родители надеются экипировать своих чад в дорогу за знаниями с наименьшими финансовыми затратами. Как сообщила Лариса Колмыкова, сейчас товары для школьников можно приобрести на самой известной городской школьной ярмарке, раскинувшейся на улице Льва Толстого, 22 – на площадке у Дворца профсоюзов, а также на Центральном продовольственном рынке, в торговых центрах ЗАО «Али» (в «Сингапуре», в «Выборгском» и в «Южном»).

С августа, когда начнется главный родительский ажиотаж по закупу школьных атрибутов, массово заработают школьные базары в сети магазинов «Азбука детства» (наиболее широкий ассортимент будет представлен в торговых центрах «Большая медведица» и «Южный парк»). «Школьные базары и ярмарки будут работать до 15 сентября, но, по большому счету, они себя уже изживают: в лучшем случае, продержатся еще года 2-3, а потом надобность в них отпадет. Этому есть ряд веских причин.

К примеру: многие школы города ввели у себя ученическую форму, которую шьют по индивидуальным образцам, то есть, купить ее свободно в торговой сети не представляется возможным. С учебниками – похожая история: гимназии, лицеи и даже обычные школы ведут обучение ребят по разным образовательным программам, под которые также заказывается специальная литература. А обувь, портфели и канцтовары можно беспрепятственно приобретать круглый год в массе торговых центров и точек города», — резюмировала Лариса Колмыкова.