«Холдоми» станет крупнейшим горнолыжным курортом Дальнего Востока

На горнолыжном комплексе «Холдоми» в Солнечном районе завершается монтаж системы искусственного оснежения. Об этом сообщил генеральный директор комплекса Виталий Бурлаков.

По его словам, уже закуплены снегогенераторы, завершается строительство необходимой инфраструктуры. Также будет смонтирована насосная станция, которая станет подавать воду для образования искусственного снега. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Для нас следующий год ключевой, комплекс серьезно преобразится. Самое главное, что искусственный снег даст нам возможность начать сезон в октябре 2018 года, а завершить – в мае. Это существенное конкурентное преимущество. Насколько я знаю, никто ни на Дальнем Востоке, ни на азиатских курортах в октябре сезон не начинает», — отметил Виталий Бурлаков.

В 2018-2019 году здесь также будут проложены новые трассы общей протяженностью более 42 км. Для того, чтобы добраться на гору с комфортом, будет простроен гондольный подъемник. В настоящее время продолжается установка опор, завершение работ также запланировано на следующий год.

Инвестор намерен вкладывать деньги и в гостиничную инфраструктуру. Сейчас строится свадебный комплекс, запланировано возведение пятизвездочной гостиницы на вершине сопки. По расчетам бизнесменов, в следующем году туристический поток увеличится в два раза (с нынешних 60 до 120 тысяч человек), а к 2025 году – до 240 тысяч. В ГЛК «Холдоми» намерены продвигать свои возможности для иностранных туристов. Также в планах – партнерство с сахалинским курортом «Горный воздух».

Напомним, что масштабная модернизация комплекса в Солнечном районе стала возможной в том числе и благодаря статусу резидента ТОСЭР «Комсомольск». Границы этой территории опережающего развития были расширены в мае 2017 года. Кроме того, горнолыжный комплекс вошел в состав туристско-рекреационного кластера «Комсомольский». Все это позволяет бизнесу получить государственную поддержку на создание инфраструктуры. По поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта, резиденту оказывается максимальное содействие в оформлении земельных участков. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее приступить к строительству дороги, ЛЭП, котельной, и насосной станции, а также горнолыжных трасс.