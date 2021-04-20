Жители Хабаровского края старше 70 лет могут оформить компенсацию за оплату взносов за капремонт. При этом размер выплаты может составлять до ста процентов.

Как сообщили в мининстретсве социальной защиты населения края, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда и другим льготным категориям граждан предоставляется компенсация на оплату ЖКУ, в состав которой включены расходы на капремонт. В этом случае размер компенсации составляет 50 процентов.

Также льготу могут оформить неработающие собственники жилых помещений старше 70 и 80 лет. Данный вид поддержки предоставляется неработающим собственникам жилых помещений старше 70 и 80 в размере от 50 до 100 процентов, если они не получают компенсацию на оплату ЖКУ, а также при соблюдении ряда условий, которые можно уточнить в минсоцзащиты по телефону «горячей линии» (4212) 32-64-93.

На сегодняшний день мерой поддержки уже пользуются более 14 тысяч человек. Оформить компенсацию можно в центрах соцподдержки по месту жительства, либо в МФЦ.