В администрации краевой столицы состоялось заседание оргкомитета по подготовке к майским праздникам.

Сейчас в городе ведутся подготовительные мероприятия к 9 Мая и Дню города. В День Победы в Хабаровске состоятся Парад, возложения цветов к мемориалам и памятникам, а вместо шествия Бессмертного полка по главной улице города запланировано прохождение парадного расчета.

163-летие со дня основания краевой столицы в этом году планируют отмечать 29 мая. Сейчас комитеты по управлению районами активно готовятся к традиционному шествию трудовых коллективов. Предварительное участие в нем подтвердили более 100 предприятий и организаций краевой столицы. Однако на совещании было отмечено, что его проведение будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, которые корректируются в связи с меняющейся эпидемической обстановкой на западе страны.

В преддверии Дня города стартует девятый музыкальный фестиваль «Амурские волны», который пройдет с 24 по 31 мая. В этом году площадки для выступления военных оркестров определены на площади Славы, «Ерофей Арене»; марш-парад пройдет по улице Муравьева-Амурского, а сольные выступления — в Городском дворце культуры, КДК «Русь», Музкомедии и театре Драмы.

По словам начальника городского управления культуры Марины Стоякиной, участие в фестивале примут 9 оркестров из Уссурийска, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска и Москвы. Также она отметила, что впервые в рамках фестиваля пройдут детские «Амурские волны». На эту часть мероприятия уже подали заявки 10 коллективов из Хабаровского края и Приморья.

29 мая планируется проведение арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Его площадкой станет главная улица – Муравьева-Амурского, на отрезке от Дзержинского до Комсомольской площади. Ради этого перекроют проезжую часть, на которой разместятся участники и две выставки автомобилей. Предполагается, что арт-фестиваль будет разделен на 12 блоков: спорт, хэндмэйд, шоу, художники и другие. Ожидается, что в нем будет задействовано порядка 1000 человек и 40 организаций.

Еще одним масштабным событием, которое пройдет с 1 по 3 мая, станет фестиваль «АмурФест. Весна». Он раскинется на трех площадках — площади имени Ленина, территории краевой набережной и краевого дворца дружбы «Русь». Организаторы мероприятия готовят насыщенную культурно-развлекательную программу. На протяжении трех дней на площадках будут выступать лучшие творческие коллективы города и края, команды КВН. Для горожан будут работать творческие мастерские, мастер-классы и другие развлечения.