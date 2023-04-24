Сезон массовых катаний на коньках в Хабаровске завершится в эту субботу. 29 апреля в арене «Ерофей» состоится официальное закрытие ледового сезона. Подобные мероприятия уже стали хорошей традицией, в которой принимают участие любители коньков разных возрастов.

В 18 часов начнется официальная часть мероприятия, где будут подведены итоги работы спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Отличившимся воспитанникам и их тренерам будут вручены подарки. Все желающие смогут наблюдать мероприятие со зрительских мест, вход на трибуны будет свободным.

— В этом году воспитанники краевой школы показали очень хорошие результаты. Неделю назад команда «СКА-Нефтяник» 2007 года рождения стала победителем Всероссийских соревнований по хоккею с мячом, которые прошли в Хабаровске. Наши хоккеисты выиграли все матчи на домашнем льду, – отметил директор СШОР «СКА-Нефятник» Константин Юров.

Затем в 19 часов начнется заключительный в этом сезоне сеанс массового катания для граждан. На льду будет установлена сцена, на которой выступит группа «Вишнёвый коктейль». Массовое катание продлится больше обычного – полтора часа. Стоимость билетов 500 рублей, купить их можно с 25 апреля в кассах и на официальном сайте арены «Ерофей». Режим работы касс 11:00-20:00 без перерывов и выходных.