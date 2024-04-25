Сотрудники министерства промышленности и торговли Хабаровского края проверили, в каких магазинах краевой столицы можно купить автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ). Как сообщили в ведомстве, сегодня хабаровчане могут приобрести эти устройства в 58 магазинах, в том числе в крупных торговых сетях. Также извещатели можно найти еще в 187 торговых объектах Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Хабаровского, Ванинского и других районов края.

Напомним, что ранее АДПИ продавались только в специализированных точках. Губернатор края Михаил Дегтярев поручил, чтобы у жителей была возможность купить извещатели в магазинах шаговой доступности – от этого в том числе зависит безопасность людей.

– АДПИ является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению пожаров. Они реагируют на дым в самом начале возгорания и сигналом тревоги своевременно предупреждают об угрозе. По поручению главы региона мы вместе с муниципальными образованиями провели работу с предприятиями торговли. И сегодня в Хабаровске уже 245 магазинов шаговой доступности, где можно купить пожарные извещатели. Это в том числе и продуктовые магазины, – рассказали в краевом министерстве промышленности и торговли.

Добавим, что в 2023 году за счет краевого бюджета закупили более 23 тысяч пожарных извещателей. Их бесплатно установили в домах и квартирах социально незащищенных жителей края.