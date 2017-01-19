Прививочная кампания против клещевого энцефалита в Хабаровском крае идет очень медленно

Сегодня в Правительстве края прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Одним из вопросов участники рассмотрели ход иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения края Вадим Зеленев, прививочная кампания в Хабаровском крае проходит очень медленно, с серьезным отставанием от графика. С 9 января удалось вакцинировать всего 2 тысячи человек, что почти в шесть раз меньше еженедельного планового показателя. Если тенденция сохранится, у людей может не успеть сформироваться иммунитет против смертельно опасного заболевания. При этом в Хабаровском крае сразу 16 районов входят в группу риска. В регионе много предприятий, где деятельность сотрудников непосредственно сопряжена с работой в лесных зонах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«По плану, к первому марта должны быть привиты 102 тысячи человек, — пояснил Вадим Зеленев. – Для этого каждую неделю необходимо иммунизировать 18 тысяч жителей. После вакцинации устойчивость к заболеванию возникает не сразу, а лишь по прошествии двух недель. Если укус произойдет раньше, прививка может не сработать».

И.о. председателя комиссии Александр Витько указал главам районов на слабую подготовку к прививочной кампании. По его словам, медики сегодня располагают необходимым количеством вакцины, и люди должны лишь обратиться в поликлинику, где им проведут процедуру абсолютно бесплатно. Однако прививаться население районов не спешит.

«Власти на местах должны тщательнее разъяснять риски, которые несут граждане, игнорирующие вакцинацию, — сказал Александр Витько. – В то же время, руководству предприятий необходимо позаботиться о прививках для своих сотрудников, особенно тех, кто работает в сельском хозяйстве и лесной отрасли. Эта их обязанность, она указана в правилах СанПиНа. Об этом нужно постоянно напоминать нерадивым директорам».

В прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укуса клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 фактов заражения клещевым боррелиозом и пять — клещевым энцефалитом. Дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. Ежегодно на протяжении последних трех лет один из таких случаев заканчивался летальным исходом.

На комиссии отметили, что если весна будет ранней, активность клещей может начаться уже в начале марта.