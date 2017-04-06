В Правительстве края подвели итоги обучающих сессий с участием экспертов АСИ

Сегодня состоялось заседание Проектного офиса Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата. Совещание провел вице-губернатор края Сергей Щетнёв. Вместе со специалистами Агентства стратегических инициатив из Москвы состоялось обсуждение итогов обучающих сессий, которые накануне проходили в Хабаровске. На этих встречах эксперты АСИ, сотрудники Правительства края и представители бизнес-сообщества обсуждали вопросы достижения показателей по целевым моделям улучшения делового климата. Работа шла по наиболее сложным направлениям — модернизация инвестиционного портала, совершенствование каналов прямой связи инвесторов с руководством региона, поддержка малого и среднего бизнеса, получение разрешения на строительство, реформирование контрольно-надзорной деятельности и т.д. В итоге участники сформировали пакет первоочередных мер, которые позволят региону не только выполнить показатели целевых моделей на 2017 год, но и заложить основу для прорывных решений на перспективу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В их числе – разработка единых регламентов по прохождению разрешительных процедур, внедрение онлайн сервисов для застройщиков, разработка системы мотивации муниципальных служащих, создание «навигатора» для инвесторов по мерам господдержки, внедрение успешных практик регионов-лидеров. Большой блок задач определен по популяризации патентной системы налогообложения в крае, увеличению доли кредитов малому бизнесу от Корпорации МСП, повышению информированности бизнес-сообщества о новых мерах поддержки. Решено, что эта работа будет вестись в том числе через инфраструктуру многофункциональных центров, которые есть в каждом муниципальном районе.

На заседании Проектного офиса стороны договорились, что будут вести ежеквартальный мониторинг исполнения «дорожных карт» по реализации целевых моделей. Также эксперты АСИ вместе с членами Правительства края выработали пакет предложений для федеральных органов власти. Речь идет о некоторых наиболее сложных показателях, которые можно скорректировать с учетом специфики Дальнего Востока.