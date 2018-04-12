Аварийные бригады электромонтеров переведены в режим повышенной готовности. Из-за сильного ветра произошел порыв на воздушной линии электропередач, одна из подстанций вышла из строя. Без света остались более 100 домов жителей частного сектора в поселке имени Горького. На месте аварии работали специалисты ОАО «Хабаровская Горэлектросеть». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Уже после обеда была возобновлена подача ресурса в дома по улицам Горького, Цеховой, Трудовой. За день на пульт диспетчерской предприятия поступило более 10 заявок с жалобами на перебои со светом от жителей частного сектора из разных районов города. Все аварии устранены. Режим повышенной готовности для аварийных бригад будет сохранен до улучшения погодных условий.