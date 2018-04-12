Аварийные бригады электромонтеров переведены в режим повышенной готовности. Из-за сильного ветра произошел порыв на воздушной линии электропередач, одна из подстанций вышла из строя. Без света остались более 100 домов жителей частного сектора в поселке имени Горького. На месте аварии работали специалисты ОАО «Хабаровская Горэлектросеть». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Уже после обеда была возобновлена подача ресурса в дома по улицам Горького, Цеховой, Трудовой. За день на пульт диспетчерской предприятия поступило более 10 заявок с жалобами на перебои со светом от жителей частного сектора из разных районов города. Все аварии устранены. Режим повышенной готовности для аварийных бригад будет сохранен до улучшения погодных условий.
Эта запись была опубликована 12.04.2018в 20:06. В рубриках: Сводка.
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