На профильную смену «Республика детства, Хабаровск» приехали 218 детей.
В связи с усложнившейся эпидемической обстановкой, лагерь работает в закрытом режиме. На познавательно-развлекательной программе учреждения это не скажется: запланированы мероприятия по истории города, края, знакомство с наследием известных людей, спортивные соревнования, тематические мероприятия, лазертаг и др. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Профильная смена «Республика детства, Хабаровск» продлится до 3 июля.
Напомним, что летняя оздоровительная кампания в загородных лагерях будет проходить с учетом жестких антикоронавирусных мер. В местах общего пользования будут работать рецеркуляторы, вход родителей на территорию лагеря запрещен, передачи от родителей осуществляются только через КПП.
Эта запись была опубликована 17.06.2021в 14:04. В рубриках: Общество.
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