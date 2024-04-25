На нем обсудили, как помочь детям и подросткам, оказавшимся в непростых условиях.

Результатами работы общеобразовательных организаций с семьями, находящимися в социально опасном положении, поделилась начальник управления образования Татьяна Матвеенкова.

«Этим ребятам нужна особая забота. Мы вовлекаем их во внеурочную деятельность. В школах в течение всей недели работают спортивные секции и кружки различной направленности. С ребятами из семей, находящихся в социально опасном положении, работают молодежные объединения: «Юнармия», «Движение первых», — отметила Татьяна Матвеенкова.

Также спикер подчеркнула важность сотрудничества с органами профилактики и включения детей в социально значимую деятельность. Сегодня в школах уже применяется новый формат работы по закреплению наставников из числа педагогов за несовершеннолетними, и это дает свои первые положительные результаты.