На нем обсудили, как помочь детям и подросткам, оказавшимся в непростых условиях.
Результатами работы общеобразовательных организаций с семьями, находящимися в социально опасном положении, поделилась начальник управления образования Татьяна Матвеенкова.
«Этим ребятам нужна особая забота. Мы вовлекаем их во внеурочную деятельность. В школах в течение всей недели работают спортивные секции и кружки различной направленности. С ребятами из семей, находящихся в социально опасном положении, работают молодежные объединения: «Юнармия», «Движение первых», — отметила Татьяна Матвеенкова.
Также спикер подчеркнула важность сотрудничества с органами профилактики и включения детей в социально значимую деятельность. Сегодня в школах уже применяется новый формат работы по закреплению наставников из числа педагогов за несовершеннолетними, и это дает свои первые положительные результаты.
Эта запись была опубликована 25.04.2024в 15:26. В рубриках: Общество.
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