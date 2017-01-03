Пожар в складском помещении по улице Окружной локализован

В 15.40 (хбр) 03 января 2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении по улице Окружной, 19 в городе Хабаровск. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На место незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения Хабаровского гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В ходе проведения проверки было обнаружено загорание на складе деревянных изделий. Угрозы распространения огня не было.

В 17.04 пожар был локализован. Предварительная площадь пожара составила около 1000 кв.м. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекаются 37 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС России 31 человек и 9 единиц техники.