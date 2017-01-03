Пожар в складском помещении по улице Окружной локализован

В 15.40 (хбр) 03 января 2017 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении по улице Окружной, 19 в городе Хабаровск. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
На место незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения Хабаровского гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения проверки было обнаружено загорание на складе деревянных изделий. Угрозы распространения огня не было.
В 17.04 пожар был локализован. Предварительная площадь пожара составила около 1000 кв.м. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлекаются 37 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС России 31 человек и 9 единиц техники.
Эта запись была опубликована 03.01.2017в 19:36. В рубриках: Происшествия.
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