Власти края предложили проверять газовое оборудование у «проблемных» жильцов каждые полгода

Сегодня в Правительстве края прошло заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности, где обсуждались вопросы профилактики происшествий с бытовым газом. Его участники подвели итоги полуторамесячной проверки газового оборудования, которую проводило АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» совместно с ГУ МЧС России по краю и органами муниципальной власти в квартирах жильцов из так называемой «группы риска». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили представители компании, с 15 ноября по 30 декабря 2016 года сотрудники объехали более 3 тысяч адресов. В каждой такой квартире сегодня проживают граждане, которые при использовании газовой плиты могут спровоцировать ЧП. Это пенсионеры, малоподвижные люди, а также страдающие различными заболеваниями, в том числе алкогольной зависимостью. В итоге специалисты не смогли попасть в каждую третью квартиру.

«Там, куда удалось пройти, мы проверили техническое состояние оборудования, — пояснил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»Андрей Лобанов. — С хозяевами были проведены разъяснительные беседы. В ходе осмотров выявлено 12 неисправностей. В 36 случаях поставлены заглушки, блокирующие использование газа».

Сегодня вопрос проверки газовщиками жилья в Российской Федерации остается открытым. Технические службы часто не могут попасть в потенциально опасную квартиру даже в сопровождении сотрудника полиции. Любой из собственников может отказать представителям газовой компании и не пустить их в свое жилище.

В сложившейся ситуации члены комиссии предложили установить более короткий интервал между проверками квартир из «группы риска». Это поможет охватить больший круг абонентов. По решению краевой КЧС, еще в прошлом году все дома, где прописаны неблагонадежные жильцы, внесли в специальный реестр. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» порекомендовали проверять такие адреса каждые полгода.

«Обычные квартиры можно и дальше обследовать в плановом режиме, — сказал руководитель КЧС, заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. — Но жилье из «группы риска» необходимо взять под особый контроль. Только в этом случае у нас появится реальный шанс предупредить ЧП с газом».

Напомним, что в конце прошлого года усилить меры безопасности при эксплуатации газового оборудования поручил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В связи с трагическими событиями в Советской Гавани, где в результате взрыва бытового газа погибла женщина, глава региона распорядился проводить проверки как можно тщательнее.