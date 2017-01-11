Лучшее городское учреждение культуры выберут в Хабаровске. Победители получат премии на развитие своей деятельности. Ежегодный городской конкурс проходит в Хабаровске уже на протяжении пяти лет. Он проводится среди музыкальных школ и школ искусств, центров и домов культуры, театров, музеев, парков и библиотек. На звание лучшего можно претендовать в четырех номинациях. По словам организаторов, цель конкурса — стимулирование деятельности всех этих учреждений по улучшению качества услуг. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В соревновании могут участвовать все учреждения, подведомственные городскому управлению культуры. Оргкомитет уже начал рассматривать документы участников. «Городской конкурс на лучшее учреждение проводится в целях обеспечения доступности и эффективности предоставляемых учреждениями услуг на основе сохранения лучших традиций культуры по различным направлениям деятельности учреждений», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Хабаровска Ирина Жолобова.

Параллельно с этим комиссия выявит и лучших работников культурной отрасли. Конкурс среди них проводится для повышения престижа профессии и привлечения молодых специалистов на работу в муниципальные учреждения культуры. Победителей также определят в четырех номинациях: «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший работник культурного учреждения», «Лучший работник библиотеки» и «Лучший молодой специалист».

В последней номинации стаж работы конкурсанта должен быть не более 5 лет. Жюри оценит, как участники используют в своей работе авторские и инновационные методы, их победы в профессиональных и творческих конкурсах. Плюсом для педагогов станет наличие учеников, которые продолжили свое обучение в высших и средних учебных заведениях культуры. Итоги обоих конкурсов будут подведены 10 февраля. Победители среди учреждений культуры получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей. А индивидуальных конкурсантов, занявших первые места, наградят сертификатами на сумму 50 тысяч рублей. Участники, которые займут второе и третье места, получат денежные премии в размере 8 и 5 тысяч. Церемония награждения состоится 25 марта – в День работника культуры.