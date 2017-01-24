Мобильные бригады по продвижению «дальневосточного гектара» приступили к работе

В Хабаровском крае приступили к работе мобильные бригады по информированию граждан о возможностях, которые предоставляет закон о «дальневосточном гектаре». Создать такие рабочие группы на минувшей неделе поручил Губернатор Вячеслав Шпорт. Часть специалистов уже выехала в Вяземский муниципальный район.

По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, всего в крае сформировано четыре мобильные бригады. В их состав вошли представители различных региональных министерств и ведомств. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С января по август 2017 года специалисты дважды посетят крупные населенные пункты всех районов края, где проведут информационные встречи с гражданами, заинтересованными в получении бесплатного земельного участка. Эксперты расскажут, как оформить свой гектар, для каких видов деятельности можно его использовать, ответят на вопросы населения», — рассказал начальник отдела министерства Андрей Примак.

По его словам, первую группу возглавляет министр края – уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. Она встретится с жителями Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Охотского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Вторая группа состоит из представителей министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, которые направятся в Вяземский, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы края.

Еще одна мобильная бригада сформирована при управлении лесами Правительства региона. Специалисты ведомства посетят Аяно-Майский, им. Лазо, им. Полины Осипенко, Бикинский и Ванинский районы, где особое внимание уделят особенностям использования «дальневосточного гектара» на землях лесного фонда. Четвертая экспертная группа при министерстве природных ресурсов с осени прошлого года работает по отдельному графику с представителями коренных малочисленных народов Севера.

На сегодняшний день от желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3923 заявок. Более 800 из них – с начала 2017 года. За вычетом отозванных и отклоненных, в работе находится 2604 заявления, соответствующих требованиям закона. В пользование гражданам предоставлено уже 1220 участков. Это свыше 30% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках национального проекта.

Напомним, что сегодня получить «дальневосточный гектар» могут только жители ДФО, но уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все россияне.