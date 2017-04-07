В Хабаровске начались внеплановые осмотры кровель. По распоряжению городской администрации работники управляющих компаний дальневосточной столицы в экстренном порядке проверяют состояние крыш с шиферным и металлическим покрытием – исследуют прочность крепежей и плотность прилегания кровельных материалов к стропильным конструкциям. «Всем руководителям управляющих организаций даны поручения о срочной внеплановой проверке технического состояния скатных кровель многоквартирных домов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Во избежание повторения несчастных случаев предстоит проверить более двух тысяч крыш», — сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Федоров. Как рассказали руководители хабаровских жилищных организаций, крыши городских домов со всеми видами покрытий планово инспектируются дважды в год: осенью и весной.

Проводится осмотр, дефектовка, в результате которой все выявленные нарушения незамедлительно устраняются, делается локальный «косметический» ремонт, а в случае острой необходимости по согласованию с собственниками жилья – капитальный, с привлечением регионального оператора.

Поводом к проведению внеплановых кровельных проверок стал несчастный случай, произошедший в Хабаровске близ одной из многоэтажек в Центральном районе города. В среду, 5 апреля, с крыши пятиэтажного жилого дома №32 по улице Лермонтова, на которой работы по капитальному ремонту кровли вела коммерческая организация, сорвался кусок шифера. Он упал ребенку на голову. С тяжелой черепно-мозговой травмой первоклассница была доставлена каретой «Скорой помощи» в краевую клиническую больницу №2, где ее прооперировали лучшие детские нейрохирурги города. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание, согласно данной части уголовной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании и подрядной организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Как сообщила директор «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» Алена Сидорова, кровля дома №32 по улице Лермонтова действительно была в плане на проведение капитального ремонта. Вот только стартовать он был должен совсем не 5 апреля: «В договоре с подрядной организацией был обозначен срок начала работ – 17 апреля.

Однако кровельщики приступили к ремонту гораздо раньше, не уведомив при этом регионального оператора как положено – за десять дней до выхода на кровлю. На основании такого уведомления мы оповещаем управляющую компанию и собственников жилья о том, что с такого-то числа на крыше начинается ремонт. Далее приказом назначаем своего сотрудника для курирования работ: он следит за их ходом и составляет акты о выполнении и приемке.

В случае, если следствием будут установлены факты нарушения техники безопасности и несоблюдения технологии ремонта кровли, мы будем решать вопрос о расторжении договора с этой коммерческой организаций и дальнейшем исключении ее из реестра подрядчиков, сотрудничающих с региональным оператором», — сказала она. В целом, по словам Алены Сидоровой, в текущем году капремонта ожидают крыши около 70 городских «высоток». Чтобы привести их в порядок, потребуется более 100 миллионов рублей.