Хабаровский край будет активно участвовать в проектах Национальной технологической инициативы

Сегодня в бизнес-инкубаторе ТОГУ состоялась проектная сессия «Развитие Национальной технологической инициативы в регионах Дальнего Востока». Участниками встречи стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, представители Российской венчурной компании (РВК), научных кругов и предприниматели из 5 регионов ДФО. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что пока разработчики проектов из ДФО неактивно участвуют в программе Национальной технологической инициативы. Заявки на субсидии по этому направлению поступали только из Приморского и Хабаровского края. Между тем, как отметили представители РВК, в этом году на поддержку проектов НТИ будет направлено более 8 млрд рублей из федерального бюджета.

Хабаровский край в прошлом году стал единственным субъектом в ДФО, прошедшим отбор в региональном конкурсе НТИ. В нем участвуют территории, ориентированные на развитие высокотехнологичных отраслей экономики, поддержку технологического предпринимательства и научно-технического творчества. Регионы, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогут включать своих предпринимателей в состав рабочих групп НТИ, а также направлять представителей инновационного бизнеса на программы повышения квалификации региональных лидеров НТИ.

«Действительно, в Хабаровском крае пока немного проектов в рамках НТИ, и мы будем активно подключать наших предпринимателей, наши университеты к этой программе. У нас большой регион с обширными связями с азиатскими странами. Уверен, что мы сможем предложить свои проекты по таким направлениям, как развитие беспилотной авиации, переработка биоресурсов. Рассчитываю, что проектная сессия станет стимулом для наших компаний к работе в рамках НТИ», — отметил Юрий Чайка.

Обсуждение проектов, которые могли бы получить поддержку в рамках НТИ, будет продолжено в рамках Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур», Восточного экономического форума, а также на Общероссийском конгрессе инженеров, который пройдет в этом году в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что Национальная технологическая инициатива – это программа мер, нацеленная на формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. НТИ была объявлена Президентом страны Владимиром Путиным одним из приоритетов государственной политики.

В рамках НТИ выделены несколько перспективных направлений для научно-технических разработок – беспилотные летательные аппараты (AeroNet), управление авто – и морским транспортом без водителя и экипажа (AutoNet и MariNet), распределённые искусственные компоненты сознания и психики (NeuroNet), проекты по персональной медицине (HealthNet), новые персональные системы безопасности (SafeNet), внедрение децентрализованных финансовых систем и валют (FinNet).