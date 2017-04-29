В Хабаровске состоялась ночная репетиция парада Победы

На центральной площади города Хабаровска состоялась ночная городская репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие парадные расчеты войск Хабаровского гарнизона и механизированная колонна военной техники.

В парадном строю прошли сводные парадные коробки офицеров Управления округа, рота барабанщиков от Уссурийского суворовского военного училища, военнослужащие Окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО, парадный расчет от Всеармейского детского юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» кадетской школы № 1 имени Ушакова Ф.Ф., парадный расчет от Управления Армии ВВС и ПВО ВВО, парадный расчет от соединения морской пехоты ТОФ, парадный расчет от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К.Рокоссовского, военнослужащие подразделений специального назначения ВВО, военнослужащие железнодорожного соединения округа, сводный военный оркестр и представители других силовых ведомств Хабаровска.

В составе механизированных колонн было задействовано 87 единиц вооружения и военной техники, в частности, образцы времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей, а также современная техника — танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра и зенитные ракетные системы.

Кроме того, были задействованы новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

До парада Победы будет проведена еще одна ночная репетиция – 2 мая, которая начнется в 20:00 по хабаровскому времени.

Генеральная репетиция состоится 6 мая в 10:00 по местному времени.