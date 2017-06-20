Приемная кампания стартовала в вузах Хабаровского края

Высшие учебные заведения Хабаровского края начали принимать заявления от абитуриентов. В 2017 году подготовку специалистов ведут 14 государственных образовательных организаций. Прием документов завершается 26 июля.

Как и в предыдущие годы, выпускник вправе подать заявления не более чем в пять различных вузов и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации краевого министерства образования и науки, в государственных вузах региона предусмотрено 4433 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, еще 1133 места — по программам магистратуры. При этом стать очниками смогут 3442 человека, заочниками – 991 человек.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество бюджетных мест по таким группам направлений, как «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки». Больше абитуриентов на бесплатной основе смогут принять ДВМГУ, ТОГУ, вузы Комсомольска-на-Амуре. Сокращение бюджетного набора коснулось группы направлений подготовки «Науки об обществе», в которую входят экономические специальности и юриспруденция.

Первой волной, 29 июля, пройдет зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и имеющие особые права. В их числе дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, а также абитуриенты, поступающие в рамках целевого приема. Без вступительных испытаний будут зачислять победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а на специальности в области физической культуры и спорта — чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, других крупных турниров.

Зачисление по общему конкурсу на бюджетные места пройдет в два этапа и завершится 8 августа.

Напомним, основанием для зачисления станут результаты единого государственного экзамена. Кроме того, в этом году сохранена поддержка лучших выпускников школ Хабаровского края. При поступлении в вуз и успешной сдаче первой сессии стипендию Губернатора в 50 тысяч рублей смогут получить «стобалльники» ЕГЭ-2017, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.