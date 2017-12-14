В краевом Правительстве обсудили вопрос ресоциализации отбывших наказание

В региональном Правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия учреждениям уголовно-исполнительной системы Хабаровского края и обеспечению ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. Совещание провел заместитель Председателя Правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По данным главного управления по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края, за 11 месяцев 2017 г. из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на территории Хабаровского края, освобождены 89 человек в возрасте до 23 лет. Это 3% от всех освободившихся. Жить в крае остались 68 человек.
В регионе молодым людям, освободившимся из мест лишения свободы, помогает КГКУ «Центр семейного устройства». Основные проблемы, которые помогают решить специалисты Центра: восстановление документов, отсутствие места жительства, утеря сберкнижек или отсутствие денег на них. Кроме оказания консультационной помощи проведены тренинги, благодаря которым, мамы в свободное время стали проводить время с детьми, а не «курить в сторонке».
В свою очередь Комитетом по труду и занятости края ведется консультационная работа. Для осужденных во время выездных консультаций в исправительные учреждения специалисты службы занятости проводят мини-ярмарки вакансий, отвечают на запросы. Проводят занятия в «Школе подготовки к освобождению».
Кроме этого, в период 2016 – 2017 годы студент «Всероссийского государственного университета юстиции» оказывают бесплатную юридическую помощь подозреваемым, обвиняемым и осуждённым по вопросам жилищного, семейного и наследственного права.
В воспитательной работе активно используется потенциал традиционных религиозных конфессий. В исправительных учреждениях действуют Православные храмы и молельные комнаты.
В результате принимаемых мер по итогам 11 месяцев 2017 г. количество рецидивных преступлений в крае снизилось на 8,3% и составило 8123 (11 мес. 2016 г. — 8857).
Эта запись была опубликована 14.12.2017в 19:51. В рубриках: Общество.
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