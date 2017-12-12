В Дальневосточной столице установят памятник адмиралу Невельскому

Правительство Хабаровского края поддержало общественную инициативу по созданию и установке в Хабаровске памятника выдающемуся государственному деятелю, исследователю Дальнего Востока, адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. На заседании рабочей группы в министерстве культуры края принято решение о сборе средств на монумент. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В 2018 году исполнится 205 лет выдающемуся мореплавателю, ученому. Памятник решено установить на территории набережной, которая носит имя адмирала. Автором проекта выступит Александр Рукавишников, Народный художник РФ, Заслуженный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, профессор. Автор памятников Александру II, Дмитрию Донскому, Владимиру Высоцкому, Юрию Никулину и других.

В Хабаровске памятник, а точнее парковая скульптура, Геннадию Невельскому до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.