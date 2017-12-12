Циклон сохранит своё влияние на территории Хабаровского края до среды

По информации Дальневосточного УГМС, в связи с прохождением циклона 12 декабря 2017 года на всей территории Хабаровского края прогнозируется снег, местами сильный, усиление ветра до 15-22 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 25 м/с. В ночь на 13 декабря в Татарском проливе сохранится усиление ветра до 20-25 м/с. На дорогах снежный накат и гололёдные явления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий, по данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, могут возникать аварийные ситуации на электрических сетях, обрывы и перехлёсты проводов на ЛЭП и линиях связи, отключениы источников энергоснабжения. Кроме этого существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ. При неконтролируемом выходе населения на водные объекты и морскую акваторию возможны несчастные случаи, аварии при судоходстве.

Также сильные осадки и порывы ветра продолжат оказывать влияние на дорожно-транспортную обстановку, возможно сохранение ограничений в движении междугороднего пассажирского транспорта на федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах. Также из-за снежного наката и несоблюдения правил дорожного движения автовладельцами может продолжиться рост количества ДТП, возникать затруднения в движении большегрузной техники.

В превентивных целях 11 декабря на автодорогах Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Владивосток было введено ограничение для пассажирского транспорта. В то же время на наиболее сложных участках данных трасс организовано патрулирование и дежурство аварийно-спасательных машин и специализированной пожарной техники МЧС России на базе КАМАЗ, которые имеют высокую проходимость, оснащены необходимым спасательным инструментом для оказания помощи автомобилистам в преодолении трудных участков и при возникновении ДТП. Кроме этого, они могут стать подвижными пунктами обогрева для пострадавших и людей, нуждающихся во временном приюте. В настоящее время на дорогах организовано круглосуточное дежурство 10 специализированных автомобилей МЧС России и около 30 человек личного состава. Вместе с тем техника выполняет свои задачи по предназначению — тушение пожаров, выезды на проведние спасательных работ и т.д.

Также в превентивных целях закрыто паромное сообщение «Ванино-Холмск». Аэропорты работают по погодным условиям.

Все подразделения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Амурского спасательного центра МЧС России приведены в состояние повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России развернут оперативный штаб для анализа и координации действий подразделений «чрезвычайного» ведомства и территориальной подсистемы РСЧС и принятия оперативных решений.