На сложных участках дорог в Хабаровске и крае организовано дежурство сил и средств МЧС России

В связи с прохождением циклона и осложнение дорожно-транспортной обстановки на территории краевой столицы и Хабаровского края на наиболее сложных участках организовано дежурство сил и средств подразделений МЧС России.

Все подразделения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Амурского спасательного центра МЧС России приведены в состояние повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России развернут оперативный штаб для анализа и координации действий подразделений «чрезвычайного» ведомства и территориальной подсистемы РСЧС и принятия оперативных решений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На основных автодорогах региона – Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск- Владивосток 11 декабря введено ограничение для пассажирского транспорта. В то же время на наиболее сложных участках данных трасс организовано патрулирование и дежурство аварийно-спасательных машин на базе КАМАЗ, которые имеют высокую проходимость, оснащены необходимым спасательным инструментом для оказания помощи автомобилистам в преодолении трудных участков и при возникновении ДТП. Кроме этого, они могут стать подвижными пунктами обогрева для пострадавших и людей, нуждающихся во временном приюте. Также в превентивных целях закрыто паромное сообщение «Ванино-Холмск».

Кроме этого в краевой столице также организовано дежурство автомобилей повышенной проходимости Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона на улицах со сложными подъемами и спусками, на социально значимых направлениях.

По прогнозам синоптиков, основное влияние циклона на южные и центральные районы края будет проходит в вечернее и ночное время и далее он будет смещаться на север.