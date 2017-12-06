Работу по улучшению позиций дальневосточных регионов в Нацрейтинге обсудят в Хабаровске

7-8 декабря в Хабаровске пройдет ряд совещаний АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Мероприятие объединит представителей власти и деловых кругов, региональных и федеральных институтов развития, а также ведущих экспертов агентства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Событие приурочено к пятилетию создания дальневосточного представительства АСИ.

7 декабря Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проведет заседание проектного офиса. Его участники подведут предварительные итоги работы агентства по основным направлениям, обозначат приоритеты на перспективу.

Дискуссии продолжатся 8 декабря. Одной из главных тем повестки станет улучшение делового климата, а также работа по ключевым параметрам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. При участии ведущих экспертов АСИ будут обсуждаться позиции, которые необходимо «подтянуть» дальневосточным регионам.

Так, речь пойдет о вопросах кадрового обеспечения потребностей экономики, подготовке профильных специалистов и реализации новых образовательных проектов. Запланированы выступления генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберта Уразова, директора Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС Вячеслава Кушнарева.

Одна из тематических секций будет посвящена реализации стратегических проектов агентства в социальной сфере.