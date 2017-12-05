ДВФУ примет участие в выставке «Дни Дальнего Востока» в Москве

Дальневосточный федеральный университет, один из крупнейших научно-образовательных центров Дальнего Востока, представит свои вакансии и образовательные программы в ходе Дней Дальнего Востока в Москве на Ярмарке вакансий в Экспоцентре.

«Сегодня в ДВФУ работает около 6500 сотрудников. Мы на постоянной основе привлекаем профессионалов высокого уровня – профессоров, исследователей, научно-педагогические кадры из ведущих вузов страны и из-за рубежа, — пояснил и.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов. – Ярмарка вакансий познакомит москвичей и гостей столицы с университетом и его возможностями. Кроме того, мы объявим о старте набора новой команды по управлению Центром цифровой экономики на Дальнем Востоке».

Старт набора кандидатов на вакансию директора Центра цифровой экономики будет объявлен на площадке Ярмарки вакансий, организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в Москве, в Экспоцентре с 14 по 16 декабря. Набор будет проводиться по методике Агентства стратегических инициатив в 3 этапа: сначала кандидатам будет предложено решить удаленно рабочие кейсы, затем лучшие из них получат приглашение на деловую игру, по итогам которой будут отобраны специалисты для прохождения финального собеседования.

Сегодня ДВФУ создает на острове Русском научно-технологическую долину и IT-кластер, привлекая профессионалов и интеллектуалов со всей страны. В сентябре 2017 года в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) был открыт Технопарк «Русский». Руководство университета ставит амбициозную цель: сделать ДВФУ академическим форпостом страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке – организатора Ярмарки вакансий в Экспоцентре, прокомментировал: «ДВФУ сегодня не только один из крупнейших работодателей, но и флагман в подготовке кадров в макрорегионе. Студенты из 80 субъектов Российской Федерации приезжают, чтобы учиться в этом вузе. Мы знаем, что в вузе большое внимание уделяется профориентации студентов, развиваются форматы взаимодействия с крупными индустриальными партнёрами. В этом учебном году в партнёрстве с нашим Агентством на базе ДВФУ началось обучение по уникальной программе executive MBA Doing business in Asia. Участие в Ярмарке – это отличная возможность представить москвичам возможности для работы в научной сфере».

Напоминаем, Ярмарка вакансий пройдет в Экспоцентре в Москве с 14 по 16 декабря. Посетители выставки смогут узнать о программе «Дальневосточный гектар», пройти профориентационный тест и получить консультации профессиональных тренеров о выборе профессии, развитии своей карьеры. Вход на мероприятие свободный. Посетителей просят пройти регистрацию на сайте Дней Дальнего Востока ddv.moscow

Справочно: ДВФУ — это интеллектуально-образовательный и проектно-аналитический центр на Дальнем Востоке России, расположенный на острове Русский. Университет основан в 1899 году, но в том виде, в котором университет существует сейчас, его развитие началось в 2010 году. С 2016 года новая команда управления под руководством и. о. ректора Никиты Анисимова развивает коммуникации российского и международного экспертного сообщества с исследовательскими, образовательными и инновационными институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В партнерскую сеть входят университеты и исследовательские центры Японии, Южной Кореи, Китая и других стран АТР.