Запрет на импорт бразильского мяса не скажется на ценах в Хабаровском крае

В связи с запретом на ввоз свинины и говядины из Бразилии, который вступил в силу 1 декабря, в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края прошла серия совещаний и переговоров с представителями торговых сетей и оптовых компаний. Главные вопросы — восстановить выпадающие объемы другими поставками, а также не допустить необоснованного роста цен на мясо. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Комитетом на основе данных Хабстата проводится еженедельный мониторинг цен. В выборке на социально значимые товары участвуют предприятия Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В торговых сетях реализуется отечественное и зарубежное мясо. Основной поставщик последнего — Бразилия (57 % в общем объеме импорта мясной продукции).

В ходе совещаний были достигнуты договоренности между местными производителями и сетями о минимальных надбавках. Речь, в частности, идет о группе компаний «Невада» (торговая сеть «Самбери») и оптовой компании «Русмясомолторг». Цена в розничной сети на бескостное мясо свинины будет варьироваться от 180 до 330 рублей за килограмм. При этом среднестатистическая цена на свинину бескостную по краю составляет 393,5 рублей.

Крупнейшая оптовая компания «Русмясомолторг» — новый участник проекта «Наш выбор — доступная цена». Организация взяла на себя социальные обязательства и значительно снизила стоимость мясной продукции.

Представители компании также сообщили, что до конца года запасов мясной продукции хватит, чтобы не допустить дефицита в магазинах. В ближайшее время представители организации отправятся в европейскую часть страны, чтобы дополнительно найти отечественных поставщиков мяса. Командировки запланированы в Алтайский край, а также Липецкую, Тульскую и Читинскую области. По предварительным данным, новые контракты позволят завезти в Хабаровский край не менее двух тысяч тонн мясной продукции в первом квартале 2018 года.

«Проект «Наш выбор — доступная цена» — наглядный пример социального партнерства бизнеса и власти. Для нас важно, чтобы цены соответствовали качеству, а потребитель получал свежую продукцию по минимальной стоимости. Такую задачу ставят нам Президент РФ и Губернатор края в рамках доктрины обеспечения продовольственной безопасности. Несмотря на введенное эмбарго на поставки бразильского мяса, дефицита в магазинах Хабаровска не наблюдается, предприятия реализуют свои запасы. Бразильское мясо заменят в большей степени продукцией российского производства, а также мясом из Аргентины, Уругвая и Парагвая», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Напомним, проект «Наш выбор — доступная цена» был запущен в мае 2017 года. Участники хабаровской ярмарки «выходного дня» снизили цены на 10-15 %. К акции присоединились продавцы мяса, плодоовощной продукции и меда. Тогда этого удалось добиться благодаря снижению аренды для фермеров. Сейчас к проекту присоединяются новые участники.