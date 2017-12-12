В Хабаровске ликвидируют последствия циклона. Чтобы дальневосточная столица не затерялась средь снежных терриконов, уборка снега идет в круглосуточном режиме. В «бой» брошена вся муниципальная снегоуборочная техника и людские ресурсы. Также к ликвидации снежных заносов подключились предприятия и организации города: на расчистку своих территорий они направили всю имеющуюся в их распоряжении машинерию, а трудовые коллективы укрепляют иммунитет и мускулатуру, разминаясь с подборными лопатами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, все муниципальные механизированные снегоуборочные звенья и бригады дорожных рабочих ведут борьбу со снегом в штатном режиме. «Минувшей ночью мы делали упор на посыпку улиц противогололедными средствами, а сейчас – расчищаем трассы, спуски-подъемы, маршруты движения общественного транспорта, остановки, места расположения пешеходных переходов, прибордюрную зону. В настоящий момент в снегоуборке задействовано 74 единицы техники и 130 человек персонала.

Также мы ведем вывоз убранного с магистралей снега: грузовики свозят его на три просторных площадки для складирования снежных масс, расположенные в разных районах краевого центра. В запасе у нас имеются еще три резервных «снежных полигона» — на случай ЧС», — сообщил он. Под усиленный контроль взята и деятельность управляющих компаний по очистке от снега хабаровских жилмассивов.

Как рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко, сегодня под флагами «управляек» и ТСЖ спасать дворы от снега вышло свыше 40 единиц техники – фронтальных погрузчиков, тракторов и самосвалов. Снежные завалы упорно атакуют врукопашную и дворницкие полки, численность которых с начала зимнего сезона заметно возросла: нынче с суровыми сугробами воюют 1249 бравых метельщиков. «Все идет по плану – без аврала. В первую очередь под расчистку попадают подходы к подъездам, тротуары, контейнерные и газгольдерные площадки, дворовые проезды – все то, что необходимо для нормального жизнеобеспечения города и его жителей. В целом, жилищные организации Хабаровска продемонстрировали хорошую готовность к встрече со снегопадами», — отметила Марченко.