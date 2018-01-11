Вячеслав Шпорт: План реконструкции дорог в Хабаровске сформирован на основе пожеланий людей

В Хабаровской агломерации продолжится реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Перечень дорожных объектов, которые будут реконструированы, сформирован с учетом пожеланий жителей. Об этом сегодня сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт в эфире «Авторадио-Хабаровск». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он подчеркнул, что по данным соцопросов, 98% жителей оценивают положительно реализацию этого проекта в Хабаровске. По мнению горожан, самыми нуждающимися в ремонте являются улицы Тихоокеанская, Шелеста, Запарина, пер. Трубный.

Пожелания хабаровчан соответствуют планам проекта. В 2018 году будет продолжен капитальный ремонт ул. Краснореченская на участке от ул. Богачёва до ул. Прогрессивная. Начнется капитальный ремонт ул. Тихоокеанской от ул. Шелеста до ул. Трехгорной. Также запланирован ремонт улиц Брестской, Запарина, Советской, Выборгской, Гагарина, Горького, Демьяна Бедного, Краснодарской, Воронежское шоссе, Березовского шоссе, Полярной.

«Всего за год в нормативное состояние будет приведено 112 км автомобильных дорог, то есть почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Финансирование в этом году тоже вырастет до 1,8 млрд рублей. Мы рассчитываем, что в результате проведенных работ доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, существенно вырастет», — отметил Вячеслав Шпорт.

Вторая часть проекта — повышение безопасности дорожного движения. В течение 2018 года продолжится работа по снижению количества мест концентрации ДТП. Будет проведена реконструкция 7,7 км линий наружного освещения, обустроено 4 км ограждений. 20 перекрестков и опасных участков улиц оснастят системами контроля дорожного движения. Также запланирована реконструкция 6 светофорных объектов и обустройство 7 пешеходных переходов возле школ. Эти мероприятия оцениваются в 181 млн рублей. К концу года количество мест концентрации ДТП в Хабаровске должно сократиться в два раза — с 52 до 26.

Напомним, что этот федеральный проект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

В течение 9 лет в Хабаровской городской агломерации, включающей в себя краевую столицу и 4 сельских поселения Хабаровского района, будет отремонтировано 579 км дорог. Объем финансирования до 2025 года составит почти 13 млрд рублей.

В 2017 году объем финансирования составил 1,4 млрд рублей. Основное внимание было направлено на перегруженные транспортом и опасные участки дорог краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъездов к селам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Тополевском и Ракитненском сельских поселениях Хабаровского района.