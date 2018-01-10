Новогодние праздники в Хабаровском крае прошли без серьезных происшествий

Сегодня в Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт провел аппаратное совещание. Руководители краевых министерств и ведомств доложили главе региона о том, как прошли новогодние праздники.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в первую неделю года крупных ДТП, аварий, пожаров зарегистрировано не было. Коммунальные и отопительные объекты работали в штатном режиме. На севере региона продолжали ликвидировать последствия снежного циклона, бушевавшего там в конце декабря и оставившего без света более двух десятков сел. Еще до праздников электроснабжение в пострадавших районах было полностью восстановлено. В настоящее время в нескольких населенных пунктах продолжается ремонт кровель домов, поврежденных ветром. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Из 32 объектов на 16 требуются небольшой ремонт, — пояснил Анатолий Литвинчук. – Мы уже отправили муниципалитетам 2100 листов шифера. На остальных зданиях, где есть значительные разрушения кровель, необходимо все делать капитально через подрядные организации. Ремонтники приступят к работам в ближайшие 1-2 дня. Такие повреждения у нас есть в поселке Лазарев Николаевского района, к примеру, в местной школе. Ремонт кровель жилого фонда организован в полном объеме».

Вячеслав Шпорт поручил устранить все последствия ЧС в кратчайшие сроки.

По данным министерства промышленности и транспорта края, авиа- и железнодорожное сообщение в дни праздников осуществлялось по расписанию. Региональные и межмуниципальные автодороги были открыты для проезда пригородных автобусов.

Всего в крае в дни новогодних выходных прошло около 2 тысяч культурно-массовых мероприятий. Все они обошлись без происшествий. Безопасность жителей обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, которые несли службу в усиленном режиме.