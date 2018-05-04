Хабаровский край – в лидерах Всероссийского рейтинга эффективности органов госжилнадзора

Хабаровский край занял лидирующие позиции по эффективности работы органов жилищного надзора. Регион совместно с еще 6 субъектами занял первое место во Всероссийском рейтинге по итогам 1 квартала 2018 года. Об этом в ходе совещания по вопросам деятельности органов Госжилнадзора сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оценка регионов проводилась по 18 ключевым показателям. Среди основных — доля исполненных предписаний, проверок, проведенных в установленный срок, результативность решения проблем граждан, количество выездных встреч, публичных мероприятий, информационная открытость ведомства, организация работы «горячей линии». В регионе эту деятельность осуществляет комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края.

«Первое место – это результат системной ежедневной работы специалистов комитета, призванных защищать законные интересы и права граждан на комфортное проживание. Сегодня в крае имеют лицензии на управление многоквартирными домами 283 управляющих компаний. С начала года инспекторами краевого госжилнадзора проведено 579 проверок, вынесено 244 предписания. Сумма административных штрафов, предъявленных управляющим организациями за различные нарушения, составляет более 4 млн рублей», — отметил председатель комитета Александр Ворыпаев.

Напомним, повышение качества жилищно-коммунальных услуг определена, как одна из основных задач «майских указов» Президента РФ. Большую роль в достижении этой цели играют, в том числе, органы государственного жилищного надзора, задача которых – предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере ЖКХ.