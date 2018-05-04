Филиал хабаровской гимназии №5 откроется в Харбине. Как сообщила начальник управления образования Ольга Тен, руководство МБОУ «Гимназия №5» совместно с городской администрацией уже ведет работу по оформлению необходимого пакета документов. После этого учреждению нужно будет пройти процедуру лицензирования в министерстве образования Российской Федерации. «Власти Харбина уже подготовили помещение для работы международной школы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Мы должны будем оценить, насколько оно подходит для учебного процесса. Кроме этого, необходимо решить вопрос кадров для работы в этой школе. Думаю, с этим проблем не будет», — отметила Ольга Тен. Создание филиала русской школы ведется по поручению мэра Александра Соколова. Осенью прошлого года в ходе визита в КНР с этим вопросом к нему обратились власти города-побратима.

В Харбине постоянно находится большое количество русских семей, в которых есть дети, около 100 потенциальных учеников. Обучающая программа в новой школе будет построена так, чтобы воспитанники, переехав в Россию, буквально с первых дней могли легко продолжить обучение уже в нашей школе. Филиал хабаровской гимназии в Харбине, по оценкам специалистов, будет пользоваться популярностью, на получение дополнительного российского образования есть спрос и со стороны жителей Китая.