Как дальневосточники готовятся к дачному сезону

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, что жители Дальневосточного федерального округа покупают к новому дачному сезону и сколько тратят на такие товары. Учитывались покупки пользователей из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов региона. Сравнивались платежи за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс.Кассой, — всего их более 90 тысяч по всему миру.

По сравнению с апрелем 2017 года число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые дальневосточники оплатили через Яндекс.Кассу, в целом выросло в 12,5 раза.

Средний чек жителей Дальнего Востока за товары для дома и сада увеличился в 2,7 раза — до 7000 рублей. Это самый высокий показатель среди всех федеральных округов России. Для сравнения, покупатели из Центрального региона в среднем за раз тратят на такие товары 5230 рублей, из Южного — 3760 рублей.

А вот средний чек дальневосточников за садовые растения уменьшился на 7% — до 5550 рублей. Тем не менее это также самый большой показатель по всем округам страны. Так, жители ЦФО в среднем за раз тратят на растения для сада 3780 рублей, а самый маленький средний чек у покупателей из Приволжского региона — 2250 рублей.

За товары для активного отдыха дальневосточники платят в среднем за раз 8480 рублей — это на 80% больше, чем в апреле прошлого года. Самый большой средний чек в этой категории — на Юге (9450 рублей), а самый маленький — на Урале (6060 рублей).

В целом по стране количество платежей через Яндекс.Кассу за товары для дома и дачи в этом апреле выросло в 4 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года. Средний платёж за такие товары увеличился в 3 раза — до 5030 рублей.

По данным Яндекс.Маркета, в апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в 5 раз по сравнению с серединой минувшего марта. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Похоже, многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — спрос на эти товары увеличился в 4,2 раза. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.