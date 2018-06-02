Москвичи активно подают заявки на «дальневосточный гектар»

Самыми активными после дальневосточников участниками программы «Дальневосточный гектар» стали жители Москвы и Московской области. Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Основная часть получателей «дальневосточного гектара» — 80 процентов -это дальневосточники, которые решили взять землю. А 20 процентов – жители других российских регионов. После Дальнего Востока на втором месте по количеству заявок на получение гектара находится Москва и Московская область. На третьем месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Четвертое и пятое места – Краснодарский край и Свердловская область», — отметил Сергей Качаев.

Заявки на «дальневосточный гектар» поступают от жителей всех субъектов Российской Федерации, причем каждое пятое — из недальневосточных регионов. Порядка 20% заявлений на «гектары» поступают извне Дальневосточного федерального округа. В топ-5 недальневосточных регионов вошли Москва и Московская область, их жителями подано 3,6 тысяч заявок. 1,1 тысяча заявлений поступила из Санкт-Петербурга. Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край и Свердловская область, откуда поступило 715 и 660 заявлений соответственно.

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье, чтобы получить землю в этом регионе подано более 46,6 тысяч заявок. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где насчитывается 20,3 тысяч заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с 17,1 тысячами заявок и Сахалинская область, где зафиксировано более 15,2 тысяч заявлений.

Согласно исследованию Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 41% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жилье, 26% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 13% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 12% участников программы «Дальневосточный гектар» собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а 8% выбрали для себя другие виды предпринимательства, среди которых открытие кафе, магазинов, заправочных станций и многое другое.

Напомним, 1 июня 2016 года стартовала реализация закона о «дальневосточном гектаре», дающего право россиянам на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или долгосрочную аренду. Реализация закона осуществлялась в три этапа: с 1 июня 2016 года землю могли получить только дальневосточники в одном из девяти пилотных муниципальных районов, с 1 октября 2016 года — участки стали доступны всем жителям Дальнего Востока на всей территории своего субъекта проживания, с 1 февраля 2017 получить «дальневосточный гектар» могут все граждане России в любом из субъектов ДФО.

На сегодняшний день более 117 тысяч граждан подали заявления на «дальневосточный гектар». Порядка 40,3 тысяч участков предоставлены гражданам. Выдача ещё около 8 тысяч участков одобрена и находится на стадии оформления договора.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Закон действует до 2040 года, заявку на получение участка можно подать до 2035 года включительно. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.