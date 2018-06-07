В Хабаровске состоялся Совет политический партий при Губернаторе края. Заседание провел первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко. Главной темой для обсуждения стало влияние общественного контроля и гражданских инициатив на сохранение стабильности в общественно-политической сфере. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В диалоге приняли участие представители наиболее активных политических сил региона. Заседание Совета прошло на фоне итогов выборной кампании Президента РФ и подготовки к единому дню голосования — 9 сентября текущего года. В этот день в крае состоится 220 выборных кампаний. В частности, предстоят выборы Губернатора, глав муниципальных районов, глав и депутатов городских и сельских поселений.

«Сегодня в крае функционируют 38 региональных отделений разных партий. И у всех есть понимание необходимости активизации взаимодействия с гражданским обществом. Надеюсь, несмотря на различные политические взгляды, нам удастся сохранить общественно-политическую стабильность в крае, и всегда выходить на конструктивный диалог», — сказал Виктор Марценко.

Участники Совета затронули один из подходов к общественному контролю — наблюдение общества за исполнением действующего законодательства. По словам Виктора Марценко, в соответствии с принятыми федеральными законами, система общественного контроля нуждается в определенной настройке: «Задача стоит как для органов власти, так и для субъектов общественного контроля и представителей политических партий на длительную перспективу. А значит мы еще не раз будем к этой теме обращаться».

Совместно с Общественной палатой Хабаровского края лидерам региональных отделений политических партий рекомендовано рассмотреть опыт работы общественных наблюдателей в избирательном цикле 2018 года на итоговой площадке Гражданского форума.

Кроме темы общественного контроля, были подняты наиболее острые социально значимые вопросы. Среди них льготный проезд для пенсионеров, их обеспечение путевками в санатории, а также резкий скачок цен на бензин. Все это, по мнению участников Совета, может негативно отразиться на настроениях в обществе, а потому требует консолидированного вмешательства.

Также темой для обсуждения стала деятельность общественных советов при исполнительных органах власти края. Особо отмечено, что именно при взаимодействии ведомства и совещательного органа возможно решение социально значимых вопросов.