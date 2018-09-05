Поправки в закон по льготам для людей предпенсионного возраста внесены в краевую думу

Губернатор Вячеслав Шпорт провел традиционную встречу с профосюзным активом Хабаровского края. Вместе с руководителем регионального объединения профсоюзов Галиной Кононенко он наградил победителей и призеров физкультурно-оздоровительного фестиваля «Азарт.Здоровье.Отдых». После торжественной церемонии Вячеслав Шпорт и представители общественных организаций обсудили самые острые вопросы социально-трудовой сферы.

Значительное внимание на встрече было уделено реализации будущей пенсионной реформы в стране. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что практически все предложения, которые подготовили краевые власти, были учтены Президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам страны. Один из важных вопросов – сохранение региональных льгот для тех, кому предстоит выйти на пенсию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Мы одни из первых в стране подготовили пакет поправок по сохранению льгот для граждан предпенсионного возраста и внесли его в Законодательную Думу края. Сейчас эти инициативы будут обсуждаться на заседании комитетов. Рассчитываю, что в течение сентября изменения будут приняты. Но мы продолжаем обсуждение со специалистами и, возможно, разработаем дополнительный пакет социальных гарантий. Наш долг – поддержать людей, компенсировать потери и сделать так, чтобы они оставались экономически активными», — подчеркнул Губернатор.

Обсуждались также вопросы защиты трудовых прав на конкретных предприятиях. Одна из острых тем – положение на «Аркаиме» в Ванинском районе. Вячеслав Шпорт сообщил, что с 3 сентября новый собственник начал оформление бывших сотрудников предприятия. Об этом глава региона договорился в ходе недавней рабочей поездки в Ванинский район. Сегодня принято на работу уже более ста человек, этот процесс продолжается. Вячеслав Шпорт также поддержал предложение общественников о создании профсоюзной организации на этом заводе.

Кроме того, на встрече задавали вопросы по судьбе муниципального автотранспортного предприятия в Амурске. Глава региона подчеркнул, что предприятию необходимо подготовить программу развития и представить ее краевым властям. После этого будут разработаны меры поддержки.