Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел заседание межведомственной комиссии по проблемам просроченной задолженности по заработной плате, предотвращению банкротства предприятий и организаций. В работе приняли участие представители правоохранительных органов, Государственной инспекции труда, а также руководители предприятий-должников. На видеосвязи с краевой столицей были и районные администрации.

Общая сумма задолженности в регионе на данный момент составляет более 340 млн рублей. Почти 60% от этой суммы приходится на три компании-должника — ГВСУ № 6, «Агроэнерго» и ПАО «Хабсудмаш». Глава региона вместе со специалистами детально обсудил ситуацию на каждом из этих предприятий.

Так, положительных сдвигов удалось добиться по ГВСУ №6, которое является правопреемником «Дальспецстроя». Руководство строительного управления дало гарантию, что рассчитается со своими работниками до конца года. Долг — а это более 150 млн рублей – будет погашен за счет продажи имущества и поступлений средств от дебиторов.

Свои гарантии дал и руководитель ПАО «Хабсудмаш». Долг по зарплате в размере 13 млн рублей будет погашен в конце ноября. К этому времени поступят деньги от контрагентов предприятия.

В то же время, ситуация в «Агроэнерго» пока не меняется. Собственники компании проигнорировали заседание комиссии. Предприятие должно своим сотрудникам более 36 млн рублей.

— Сложилась недопустимая ситуация. Не предпринимается никаких действий по ликвидации долгов. Знаю, что следственные органы активно работают по делу этой компании. Но все же еще раз прошу обратить внимание правоохранителей на бездействие собственников этого предприятия. Мы не сторонники крайних мер, но здесь особый случай, — сказал губернатор Сергей Фургал.

К решению проблем «Агроэнерго» активно подключился новый глава краевого минсельхоза Александр Шкурин. Уже состоялись встречи с бывшими сотрудниками сельхозпредприятия, которые выступают за его сохранение. Сейчас специалисты минсельхоза прорабатывают программу по восстановлению этого производства.