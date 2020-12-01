В администрации краевой столицы прошла торжественная церемония награждения по итогам конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на жилмассивах. Сегодня на базах учреждений образования, культуры, сферы молодежной и социальной политики, физкультуры и спорта в городе действует 59 общественных советов, ведущих такую деятельность. Ежегодно силами активистов проводится более 3 тысяч культурно-массовых массовых и спортивных мероприятий, более 500 различных акций, направленных, в том числе, на пропаганду ЗОЖ. В этом году из-за пандемии COVID-19 многие события состоялись только онлайн. Но, как было отмечено на встрече, отсутствие очного формата не помешало их успешному проведению, поэтому и после снятия антиковидных ограничений часть мероприятий будет также проводиться в сети «Интернет». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Помимо активности на жилмассивах, общественные советы работают с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. За ними закреплены педагоги-организаторы, которые индивидуально занимаются с подростками, зачастую состоящими на профилактических учетах, и делают это настолько эффективно, что в надзорных организациях ребят снимают с контроля.

По итогам конкурса были выбраны пять лучших советов по работе с детьми и молодежью на жилмассивах города: «Подгаева, 1А», «Пятая площадка», «Запарина — Орджоникидзе», «Хорошие соседи», «Авиагородок». Дипломы и денежные премии на улучшение материально-технической базы представителям организаций вручил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Муниципалитет уделяет большое внимание воспитанию молодежи и работе с подрастающим поколением во всех городских районах. Конечно, коронавирус внес свои негативные коррективы в общественную и культурную жизнь краевой столицы, но горожане не теряют задора и не снижают активности. Мы видим это по тому, как кипит их деятельность на жилмассивах, в том числе – благодаря работе общественных советов. Пандемия рано или поздно закончится, и мы обязательно вернемся к проведению массовых мероприятий для детей и взрослых», — сказал градоначальник.

Стоит отметить, что по решению оргкомитета конкурса дипломами мэра города за успехи, достигнутые в отдельных направлениях работы с детьми и молодежью, награждены сотрудники комитетов по управлению районами.