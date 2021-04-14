Сегодня мэр краевой столицы Сергей Кравчук провел рабочее совещание по вопросам организации мероприятия. Как отметила директор форума Алла Джан-Ша, в этом году он состоится в пятый раз и запланирован на начало октября, однако подготовка уже идет полным ходом.

«В начале года была сформирована организаторская группа, которая держит под контролем итоговое решение форума-2020, так называемый «Гражданский наказ» городской Общественной палате и администрации. Отслеживаем, какие задачи в нем были поставлены, и что удалось решить. Результаты представим на октябрьском мероприятии», — рассказала она.

Предварительной темой нового события выбрана «Демография», а его рабочее название — «Хабаровск, дай миллион!». По мнению организаторов, это актуальный вопрос, затрагивающий практические все сферы жизнедеятельности города.

«Выбрана действительно интересная тема для обсуждения. Она включает в себя строительство в краевой столице социальных объектов, жилья для молодых семей, благоустройство и другие аспекты. Мы заинтересованы, чтобы город развивался и становился все более комфортным для проживания. Думаю, что дискуссия в рамках выбранного вопроса получится интересной», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Стоит заметить, что форум впервые планируют провести в выходной день, что позволит значительно расширить аудиторию.

«За месяц до старта форума мы начнем активно информировать о нем хабаровчан, расскажем обо всех площадках, тренингах, мастер-классах и спикерах. Постараемся, чтобы участие в нем приняло как можно больше активных жителей, которые смогут вместе с представителями администрации и Общественной палаты внести свои предложения о том, как сделать жизнь в городе лучше», — добавила Джан-Ша.

Напомним, что в прошлом году четвертый ежегодный Гражданский форум посетили более 300 человек.