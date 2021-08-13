Ежегодная благотворительная акция «Добрый урожай» стартовала в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева. От посетителей, а также местных жителей принимаются излишки урожая, которые потом идут на корм питомцам.

Традиционное мероприятие проходит на протяжении семи лет. С помощью неравнодушных посетителей заготавливается около 300 кг овощной и плодово-ягодной продукции. Прошлый год выдался самым урожайным. Жители Хабаровского края привозили продукты машинами, в итоге было собрано более 10 тонн продовольствия. В этом году любой, кто принесет более пяти килограммов гостинцев, получит бесплатный билет на вход в зоосад. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– У нас сегодня содержится 135 диких животных, и все они любят яблоки, в том числе и ранетки. Бурые медведи Балу, Маша и Дива обожают арбузы и дыни, пятнистые олени Смородинка и Иннокентий отдают предпочтение тыкве, моркови и яблокам, изюбри Тайга и Василек – сладкой свекле, а ондатры – кукурузе. Даже тиграм даем овощи. Прячем в тыкву мясо, Бархат с Ригмой разрывают ее и подбрасывают, чтобы достать мясо. Так они больше двигаются, а это жизненно необходимо диким животным в замкнутых условиях проживания, – рассказали сотрудники зоосада.

Акция продлится до 20 октября. Учреждение принимает любые излишки урожая, кроме груш.