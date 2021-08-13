Врио губернатора провел сегодня встречу с жителями Индустриального района Хабаровска и руководителями предприятий и организаций, расположенных на его территории. Мероприятие было организовано в ДК «Русь» с учетом противоэпидемических требований Роспотребнадзора.

Спектр вопросов, которые участники встречи адресовали Михаилу Дегтяреву, традиционно широк: от частных ситуаций – как, например, оформление в собственность гаража, до глобальных вопросов создания комфортной городской среды, борьбы с коррупцией и развития электроэнергетики.

— Мы нацелены на то, чтобы поддерживать всех – Индустриальный район или какой-то другой. Мы особенно поддерживаем инициативных людей. Это касается разных вопросов – например, территориального общественного самоуправления, — отметил врио губернатора. – Уверен, что вместе с вами мы свернем горы, выведем Хабаровск в лидеры по всем направлениям.

Побывал глава региона и на одном из объектов городского водоканала. Ему продемонстрировали технологический процесс очистки воды, подаваемой в дома хабаровчан. Михаил Дегтярев неформально пообщался с работниками одного из крупнейших муниципальных предприятий и поблагодарил их за труд и преданность делу.