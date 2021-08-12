Жители сел и поселков, работающие в социальной сфере, а также в сельском хозяйстве, могут получить социальную выплату на строительство, либо приобретение жилья. Размер поддержки – до 70% стоимости объекта, но не более 2,9 млн рублей. В текущем году в краевом бюджете на эти цели заложено 24,5 млн рублей, в том числе 7,2 млн предоставлено федеральным бюджетом. Улучшить свои жилищные условия смогут не менее 10 сельских семей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, данная мера поддержки действует с 2014 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». За это время жилищные условия улучшили 200 семей. Общая сумма бюджетных расходов превысила 350 млн рублей, в эксплуатацию введены более 13 тысяч кв. м. жилья.

Социальные выплаты предоставляются в виде целевых денежных средств. Их получатели могут направить, как на приобретение готового жилья (на первичном или вторичном рынке), так и на его строительство.

– Есть несколько основных условий для получения поддержки. Во-первых, гражданин должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Во-вторых, необходимо постоянно, не менее года, проживать на сельской территории, а также работать в области сельского хозяйства или социальной сферы. Размер поддержки – 70% от расчетной стоимости жилья, оставшиеся 30%, граждане оплачивают самостоятельно, – отметил заместитель начальника управления – начальник отдела социальных проектов краевого минсельхоза Александр Сухоручко.

Так, например, мама троих детей Анна Литуновская из села Сосновка Хабаровского района работает спортивным тренером и педагогом-психологом в детском саду. Она получила 2,9 млн рублей в июле прошлого года. Сейчас ее дом площадью 120 квадратных метров готов на 80%. Осталась внутренняя отделка и покрытие крыши. Семья планирует переехать в новый дом в октябре-ноябре, чтобы встретить Новый год в собственном жилье. Дом уже оформлен в Росреестре. С учетом собственных средств он обошелся семье в 5,5 млн рублей.

– Еще до рождения первого ребенка мы с мужем мечтали о собственном доме. Позже свекровь показала мне газету, в которой была статья о том, что можно получить субсидию от государства на строительство дома, если ты живешь и работаешь на селе. В краевом минсельхозе мне помогли и проконсультировали. Очень обрадовались, когда нам позвонили и сообщили, что я включена в список на получение субсидии. Нашли подрядчика, с которым утвердили проект дома, а после выплаты приступили к строительству, – рассказала Анна Литуновская.

Как отмечают в профильном ведомстве, в этом году на фоне роста цен на стройматериалы увеличена ставка до 60 тысяч рублей за квадратный метр. При покупке недвижимости она составляет 43,5 тысяч рублей за квадратный метр. Ознакомиться со всеми условиями получения социальной выплаты можно на сайте министерства.