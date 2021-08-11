Гравийную дорогу в частном секторе, неподалеку от Железнодорожной больницы, закатают в асфальт по просьбам граждан.
Кроме того, на объекте установят лотки водоотведения, поставят бордюры, оборудуют тротуар. Сегодня уже выполнено больше половины работ.
«Завершить ремонт дороги планируется к середине сентября. Протяженность этого участка — 650 метров. Стоимость работ — 17 миллионов рублей. Проезжая часть находится в частном секторе, но, тем не менее, здесь часто ездят машины, поэтому жители просили заасфальтировать ее. Деньги на реконструкцию поступили благодаря федеральной программе «Безопасные качественные дороги», — прокомментировал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Ремонт по федеральной программе идет во всех районах краевой столицы: завершены работы на 34-х объектах, еще 27 участков находятся в процессе. Напомним, что в этом году в рамках программы «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске реконструируют 83 объекта. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей.
Эта запись была опубликована 11.08.2021в 14:40. В рубриках: Общество.
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