Гравийную дорогу в частном секторе, неподалеку от Железнодорожной больницы, закатают в асфальт по просьбам граждан.

Кроме того, на объекте установят лотки водоотведения, поставят бордюры, оборудуют тротуар. Сегодня уже выполнено больше половины работ.

«Завершить ремонт дороги планируется к середине сентября. Протяженность этого участка — 650 метров. Стоимость работ — 17 миллионов рублей. Проезжая часть находится в частном секторе, но, тем не менее, здесь часто ездят машины, поэтому жители просили заасфальтировать ее. Деньги на реконструкцию поступили благодаря федеральной программе «Безопасные качественные дороги», — прокомментировал Роман Евстегнеев, заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Ремонт по федеральной программе идет во всех районах краевой столицы: завершены работы на 34-х объектах, еще 27 участков находятся в процессе. Напомним, что в этом году в рамках программы «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске реконструируют 83 объекта. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей.