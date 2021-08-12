Волна Амурского паводка движется в направлении Хабаровска. Сейчас основной гребень проходит территорию Еврейской автономной области. Уровень воды у краевой столице подрос на 15 см за сутки, достигнув 511 см. Но подтоплений при такой отметке в городе нет, а специалисты продолжают готовиться на любые непредвиденные ситуации.

— При текущем уровне Амура на левобережье у Хабаровска уже подтоплено 996 дач. В Хабаровском районе в зоне паводка находятся 2 земельных, 1 приусадебный участок и 6 участков внутрипоселковых дорог. Также подтоплены 6 участков дорог в Нанайском и Комсомольском районах. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах работают в режиме ЧС регионального характера, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В Хабаровске в настоящий момент полным ходом идет засыпка амурского затона, защищающего жилые кварталы микрорайона Прибрежный. Строителям предстоит отсыпать 25 тысяч кубометров песка и 5 тысяч кубометров сланца. На объекте задействовано около 10 единиц техники, включая самосвалы, тракторы, экскаваторы и судно-грейфер. Работы выполнены более чем на 50% и закончатся к субботе. Сейчас отсыпано 10 тысяч кубометров песка. Насыпь позволит выдержать подъем Амура до 7 метров. В городе также уже расставлено 14 насосов, развернуты 2 пункта временного размещения на 60 человек, еще 1 ПВР стоит в резерве. Все службы готовы в круглосуточном режиме.

В другой точке напряжения в Верхнебуреинском районе, где недавно на реке Бурея было сразу несколько волн паводка, обстановка стабилизировалась. Вода сейчас там продолжает падать. Жители села УстьУргал и поселка Ургал-1 продолжают приводить в порядок свои дворы, в этом им помогают краевые спасатели и сотрудники МЧС России.

— Муниципальные комиссии завершили работу по обследованию всех жилых домов. Подтоплений в этих населенных пунктах сейчас нет. Общий ущерб от стихии составил более 295 млн рублей. В районе было подтоплено 89 жилых домов, 124 приусадебных участка и 6 участков внутрипоселковых дорог. Паводковыми водами повреждено 10 мостов. Со следующей недели, как только воды полностью уйдет с дорожного полотна, начнутся работы по обследованию автодорог регионального и местного значения, определению объема работ, составлению полного перечня поврежденных объектов дорожного хозяйства, — уточнили в комитете.

Выплаты пострадавшим жителям подтопленных поселков Верхнебуреинского района будут проводиться поэтапно, по мере поступления документов от муниципалитета. Первый транш в размере 18,2 млн рублей на 253 выплаты правительством края уже перечислен в район. В правительстве края подписано еще одно постановление на перечисление 6,4 млн рублей для проведения 136 выплат. По информации муниципалитета, более двухсот человек получили помощь.