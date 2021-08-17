Жильцы дома по улице Шеронова, 7 выиграли в муниципальном конкурсе грантов.

Как рассказала инженер производственного отдела управляющей компании «Побережье Амура» Яна Фетисова, футбольно-баскетбольная площадка появилась благодаря поддержке администрации города. Общая сумма затрат по ее обустройству составила 1,66 миллиона рублей, из которых порядка 1,1 миллиона — средства собственников. Остальные деньги были получены из бюджета города.

«Средства на площадку собирались в рамках ежемесячных платежей по текущему ремонту МКД. Жители полностью контролировали процесс: составляли сметы, выбирали проект, связывались с подрядчиком», — отметила спикер.

Благодаря активной жизненной позиции собственников двор дома №7 на улице Шеронова, в последние годы стал местом притяжения детей и взрослых. По словам представителя совета дома Павла Чеснокова, активный процесс преображения придомовой территории стартовал в 2019 году, когда жители также выиграли муниципальный грант на установку детского и спортивного городков. Далее они на собственные средства обустроили зеленую зону со скамейками и клумбами, после чего решили установить площадку для активных игр.

«Все жители прекрасно понимали, что такое место в нашем дворе должно быть. Рядом размещена довольно оживленная дорога, поэтому подбирали такой проект, который позволил бы максимально обезопасить детей», — сказал Павел Чесноков.

Останавливаться на достигнутом активные горожане не намерены. В ближайшей перспективе они собираются продолжить благоустройство, однако свои планы держат в секрете.

«Сегодня у жителей города есть несколько вариантов для благоустройства своих территорий. К примеру, привлечь средства на свои проекты можно в рамках муниципального гранта на ремонт дворовых территорий. Также есть возможность выиграть со своей идеей на городском или краевом конкурсе ТОС», — поделился главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по управлению Индустриальным районом Алексей Данилишин.

Напомним, что по решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование проектов территориального общественного самоуправления было увеличено до 200 миллионов рублей. В региональном конкурсе в этом году принял участие 41 хабаровский ТОС, 17 стали победителями. Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления. Его инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОС. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей.