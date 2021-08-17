Жильцы дома по улице Шеронова, 7 выиграли в муниципальном конкурсе грантов.
Как рассказала инженер производственного отдела управляющей компании «Побережье Амура» Яна Фетисова, футбольно-баскетбольная площадка появилась благодаря поддержке администрации города. Общая сумма затрат по ее обустройству составила 1,66 миллиона рублей, из которых порядка 1,1 миллиона — средства собственников. Остальные деньги были получены из бюджета города.
«Средства на площадку собирались в рамках ежемесячных платежей по текущему ремонту МКД. Жители полностью контролировали процесс: составляли сметы, выбирали проект, связывались с подрядчиком», — отметила спикер.
Благодаря активной жизненной позиции собственников двор дома №7 на улице Шеронова, в последние годы стал местом притяжения детей и взрослых. По словам представителя совета дома Павла Чеснокова, активный процесс преображения придомовой территории стартовал в 2019 году, когда жители также выиграли муниципальный грант на установку детского и спортивного городков. Далее они на собственные средства обустроили зеленую зону со скамейками и клумбами, после чего решили установить площадку для активных игр.
«Все жители прекрасно понимали, что такое место в нашем дворе должно быть. Рядом размещена довольно оживленная дорога, поэтому подбирали такой проект, который позволил бы максимально обезопасить детей», — сказал Павел Чесноков.
Останавливаться на достигнутом активные горожане не намерены. В ближайшей перспективе они собираются продолжить благоустройство, однако свои планы держат в секрете.
«Сегодня у жителей города есть несколько вариантов для благоустройства своих территорий. К примеру, привлечь средства на свои проекты можно в рамках муниципального гранта на ремонт дворовых территорий. Также есть возможность выиграть со своей идеей на городском или краевом конкурсе ТОС», — поделился главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по управлению Индустриальным районом Алексей Данилишин.
Напомним, что по решению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование проектов территориального общественного самоуправления было увеличено до 200 миллионов рублей. В региональном конкурсе в этом году принял участие 41 хабаровский ТОС, 17 стали победителями. Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления. Его инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОС. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей.
Эта запись была опубликована 17.08.2021в 12:14. В рубриках: Общество.
- В 17 населенных пунктах Хабаровского края отмечаются подтопления
- Сироты заезжают в свои квартиры благодаря краевым социальным выплатам
- Защитное сооружение возводят в Краснофлотском районе Хабаровска
- Зоосад «Приамурский» приглашает жителей края принять участие в акции «Добрый урожай»
- По поручению врио губернатора около 128 млн рублей дополнительно выделено на выплату субсидий за услуги ЖКХ