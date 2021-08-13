На улице Штормовой сотрудники МУП «Южное» отсыпают дамбу.

Если Амур поднимется до прогнозируемого уровня в 600-650 сантиметров, то в зону подтопления на этой территории попадут 8 домов. С их жителями провели встречи сотрудники комитета по управлению Краснофлотским районом и рассказали, какие меры предпринимаются по спасению их имущества.

«Сейчас на объекте задействовано 4 самосвала и 1 экскаватор. В ближайшие два дня они отсыпят защитное сооружение неподалеку от улиц Штормовой и Прибрежной, вдоль которых течет Амур», — прокомментировал Михаил Ташматов, заместитель председателя комитета по управлению Краснофлотским районом.

Защитную дамбу будут отсыплют до отметки реки в 7,5 метров, чтобы защитить дома, даже если вода поднимется выше прогнозируемого уровня.