На улице Штормовой сотрудники МУП «Южное» отсыпают дамбу.
Если Амур поднимется до прогнозируемого уровня в 600-650 сантиметров, то в зону подтопления на этой территории попадут 8 домов. С их жителями провели встречи сотрудники комитета по управлению Краснофлотским районом и рассказали, какие меры предпринимаются по спасению их имущества.
«Сейчас на объекте задействовано 4 самосвала и 1 экскаватор. В ближайшие два дня они отсыпят защитное сооружение неподалеку от улиц Штормовой и Прибрежной, вдоль которых течет Амур», — прокомментировал Михаил Ташматов, заместитель председателя комитета по управлению Краснофлотским районом.
Защитную дамбу будут отсыплют до отметки реки в 7,5 метров, чтобы защитить дома, даже если вода поднимется выше прогнозируемого уровня.
Эта запись была опубликована 13.08.2021в 15:04. В рубриках: Общество.
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