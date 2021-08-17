Выполнение работ проводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что одной из главных проблем этой трассы была выбоина в районе дома № 5, в которой после дождей скапливалось большое количество воды. Из-за этого автомобилисты испытывали трудности с проездом в этом месте и нередко «цеплялись» элементами кузова за дорогу. На время проведения масштабных работ по замене основания участок трассы пришлось полностью перекрывать для движения автомобилей.

Как рассказал заместитель начальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Роман Евстегнеев, сейчас подрядчик продолжает работать на объекте. Ему предстоит провести монтаж решеток для ливнеприемников, выполнить планировку грунта, а также восстановить разрушенные пешеходные связи.

«Свежий асфальт уложили на участке порядка 800 метров. Были обустроены парковочные карманы, смонтированы бортовые камни, уложены лотки для отвода воды. Общая стоимость работ составила порядка 20 миллионов рублей», — дополнил Роман Евстегнеев.

При производстве работ подрядчик столкнулся с большим количеством коммуникаций, проложенных под дорогой. Все вопросы по обращению с ними городское управление дорог в ручном режиме отрабатывало с сетедержателями.

«Большое внимание при строительстве было уделено отводу воды с трассы. Раньше здесь был участок длиной порядка 400 метров, где скапливалась осадки. Чтобы избежать этого, был уложен лоток и произведена врезка в действующий коллектор», — добавил спикер.

Всего же по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Хабаровске отремонтируют 83 участка улично-дорожной сети протяженностью 59 километра. На эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей. Сегодня работы на 34 дорогах завершены, на 34 ведется ремонт. Среди крупных объектов — улицы Заозерная, Декабристов, Пермская, Костромская. Это грунтовые трассы, которые будут заасфальтированы.