В новом учебном году около 380 молодых педагогов впервые приступят к работе. Из них примерно 150 человек начнут преподавать в селах, в том числе расположенных в отдаленных территориях края. Главной кузницей кадров в регионе является Хабаровский педагогический колледж. В этом году дипломы получили 254 человека по пяти педагогическим специальностям. Кроме того, 118 выпускников прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.

– Востребованность наших специалистов с каждым годом растет. Большинство выпускников идет работать по специальности – уровень трудоустройства по краю составляет 98%, – отметила директор Хабаровского педагогического колледжа имени Д.Л. Калараша Елена Вологжина.

Самыми популярными направлениями подготовки в колледже являются «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование». В этом году конкурс среди абитуриентов по ним составляет четыре человека на место. В настоящее время на шесть педагогических специальностей подано уже более 600 заявлений.

– Привлечению молодых специалистов в отрасль способствует система мер социальной поддержки, сформированная правительством края. Педагоги получают единовременное пособие, которое составляет восемь окладов. В течение первых трех лет работы им выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%. Педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, установлен повышающий коэффициент в размере 25%, а также производится компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии. Установлены повышающие коэффициенты за наличие высшей квалификационной категории в размере 75%, первой категории – 15%, – рассказала старший инспектор отдела минобрнауки края Ирина Сентерева.

Она также добавила, что выпускники педколледжа могут претендовать на образовательный кредит с целью получения высшего образования. Им полагается дополнительная стипендия, оплачивается общежитие и проезд к месту практики и будущего трудоустройства. В этом году в общем количестве привлеченных педагогов – 34 целевика и 10 человек, окончивших вуз на условиях предоставления образовательного кредита за счет средств краевого бюджета.

Кроме того, педагогам, которые отправятся работать в труднодоступные и удаленные территории края, выплачивается сберегательный капитал до 1,2 млн рублей. За счет средств муниципальных бюджетов специалистам также предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.